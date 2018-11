De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn kabinet opgedragen te onderzoeken of een handelsakkoord met China mogelijk is. De twee landen zijn al enige tijd verwikkeld in een handelsoorlog.

Trump wil bij een internationale top in Argentinië later deze maand de Chinese president Xi Jinping een voorstel kunnen doen om de handelsoorlog te beëindigen, meldt persbureau Bloomberg vrijdagochtend op basis van vier bronnen die "bekend zijn met de zaak".

Trumps staf onderzoekt nu welke voorwaarden in het mogelijke akkoord zullen worden opgenomen.

Daarmee zou er mogelijk binnenkort een einde kunnen komen aan de handesloorlog tussen de twee landen. Eerder deze maand stelde de Amerikaanse president dat China "nog niet klaar voor een deal" zou zijn.

Donderdag zei president Trump via de telefoon "een lang en goed gesprek" te hebben gehad met Xi Jinping. Later verklaarde hij op Twitter dat de onderhandelingen "de goede kant op gaan". Ook China liet weten dat het telefoongesprek "positief" was. Peking benadrukt dat bilaterale handel voordelig is voor beide partijen.

Handelsoorlog wordt maar niet opgelost

Eerder dit jaar ontketende Trump een handelsoorlog met China door forse importheffingen in te stellen. Momenteel hebben de importheffingen die door de Verenigde Staten zijn ingesteld een totale waarde van zo'n 250 miljard dollar (ruim 218 miljard euro).

Momenteel gaat het om een importtarief van 10 procent. Trump dreigt dit tarief in januari te verhogen naar 25 procent. De Chinese importheffingen raken 110 miljard dollar aan Amerikaanse producten.

Hoop op doorbraak handelsoorlog stuwt Aziatische beurzen

De grote aandelenbeurzen in Azië sloten hoger na de geruchten over een aanstaande doorbraak in de handelsvete tussen de VS en China.

De Japanse Nikkei-index sloot 2,6 procent hoger en ging het weekeinde in op 22.243,66 punten. De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 3,6 procent en de Chinese beurs in Shanghai kreeg er 2,1 procent bij.