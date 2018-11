De twee grootste Canadese provincies Quebec en Ontario zitten met een tekort aan wiet. Door een te klein aanbod en een staking van het nationale postbedrijf wordt het steeds moeilijker om aan marihanua te komen.

Het Noord-Amerikaanse land werd halverwege oktober het eerste G7-land waarin wiet legaal verkocht en gebruikt mag worden.

Het tekort aan marihuana leidt ertoe dat meerdere winkels beperkt geopend zijn of zelfs gesloten blijven. In de provincie Quebec zijn winkels die door de overheid beheerd worden nog maar vier dagen in de week geopend, tot het aanbod van wiet wordt vergroot. Normaliter zijn deze winkels zeven dagen per week geopend.

Naast het aanbodtekort zijn er nog meer problemen bij het uitrollen van de legalisering van wiet. In Ontario blijven de wietwinkels van de Canadese overheid zeker tot april gesloten omdat de provincie nog wetgeving schrijft.

Steeds meer online bestellingen, maar problemen bij levering

Inwoners van grootste Canadese provincie trekken nu massaal naar de online winkels om marihuana te kopen. In de eerste week van de legalisatie werden er 150.000 bestellingen geplaatst, meer dan in de negen andere provincies gecombineerd.

Hierbij komt een extra probleem om de hoek kijken: er is een massale staking aan de gang bij het nationale postbedrijf Canada Post. Hierdoor kunnen de legale wietbestellingen niet bezorgd worden.

De gebrekkige levering van wiet in Canada heeft ertoe geleid dat cannabisbedrijven op de beurs flink in waarde gedaald zijn. De aandelen van fabrikant Aurora Cannabis zijn in een maand tijd bijna in waarde gehalveerd: woensdag sloot het aandeel op 8,38 Canadese dollar (5,6 euro), in oktober bereikte het aandeel nog een recordhoogte van 16,24 Canadese dollar.