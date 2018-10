Het aantal mensen dat een Iers paspoort heeft aangevraagd in de Ierse ambassade in Londen is sinds de aankondiging van de Brexit flink toegenomen. In de eerste helft van 2018 zijn al bijna evenveel aanvragen binnengekomen als in heel 2015.

De Ierse senator Neal Richmond, voorzitter van de Brexit-commissie van het Ierse parlement, zegt tegen de Ierse omroep RTÉ dat hij de cijfers heeft gekregen van de Ierse ambassade.

Het aantal loopt volgens Richmond op sinds het Brexit-referendum. In 2015 vroegen 46.229 Britten een Iers paspoort aan. In 2016 waren dat 63.453 Britten en in 2017 liep het op naar 80.752. In de eerste helft van 2018 waren er 44.962 aanvragen.

Richmond zegt dat de ambassade op basis van deze cijfers verwacht dat 2018 het drukste jaar gaat worden wat betreft aanvragen.

"De Britten grijpen nu hun kans met het oog op de naderende Brexit", aldus Richmond. Volgens de senator kan dit ook een kans zijn voor Britten om hun band met Ierland weer aan te halen. "Zo kunnen we een sterk fundament bouwen voor de Iers-Britse relatie na de Brexit."

Britten met Ierse ouders of grootouders komen in aanmerking voor een Iers paspoort en Iers staatsburgerschap. Volgens Richmond komt 10 procent van de Britse bevolking, Noord-Ierland niet meegerekend, in aanmerking voor een Iers paspoort.