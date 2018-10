Albert Heijn en Jumbo hebben bij diverse producten het verkeerde herkomstland op de verpakking gezet en overtraden daarmee Europese regels.

De beide supermarktketens beloven beterschap na een uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC). De Commissie onderzocht de zaak na een klacht van voedselwaakhond Foodwatch.

In de uitspraak van de RCC staat dat de supermarktketens inderdaad in strijd met Europese regels handelden. Bij een controle bleek dat het herkomstland op schapkaartjes aan het groente- en fruitschap anders was dan de vermelding op kratten of verpakking stond. Dat gaat in tegen het recht van consumenten om te weten waar producten vandaan komen.

Spitskool uit Spanje of Nederland?

Bij spitskool stond bijvoorbeeld op de verpakking dat de groente uit Spanje kwam, maar op het schapkaartje dat de kool Nederlands was. Volgens een poster kwamen pruimen uit Zuid-Afrika en volgens het schapkaartje uit Chili.

Soms ontbrak de vermelding van het herkomstland zelfs helemaal. Ook werden meerdere landen tegelijk genoemd, zoals bij avocado’s uit Chili/Spanje/Peru/ZA/Israël.

Bij Jumbo ging het mis bij appels en avocado's. In de Albert Heijn klopte de vermeldingen niet bij mango's, paprika's, granaatappels, pepers, pruimen, spitskool en wortelmix. Bij de paprika’s van Albert Heijn met op het schapkaartje ‘Land van oorsprong: zie verpakking’ stond bijvoorbeeld helemaal geen land van oorsprong vermeld op het folie.

Steekproeven

Jumbo en Albert Heijn geven de fouten toe en beloven beterschap. Zo heeft Jumbo alle winkels op de hoogte gesteld en gevraagd regelmatig steekproeven te houden.

De voedselwaakhond die de klacht indiende, is nog niet tevreden. RCC deed dinsdag uitspraak en Foodwatch zag op de dag van de uitspraak in beide winkels nog steeds overtredingen. De organisatie is al enige tijd bezig met een campagne tegen misleidende verpakkingen.