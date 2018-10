MediaLane stopt de samenwerking met het platform &C van tv-presentatrice Chantal Janzen. Het mediabedrijf wil zich volledig gaan richten op tv en live entertainment.

Media Lane, in 2014 opgericht door Iris van den Ende, ontwikkelt tv-formats en live-entertainmentproducties als Ranking the Stars, Ellie op Patrouille en Holland Zingt Kerst.

In 2017 introduceerde het bedrijf &C, het platform van Janzen en Marco Geeratz met een glossy, een website met video's, een app en een webwinkel. Zij gaan nu zelfstandig verder.

Maandelijks haalt het platform een uniek bezoekersaantal van 300.000, het Instagram-account heeft 125.000 volgers en het YouTube-kanaal ruim 57.000 abonnees.

"We mogen trots zijn op wat is bereikt", vindt Janzen. "We hebben veel gesprekken met elkaar gevoerd over de toekomst van MediaLane en van &C. Het was voor ons ideaal om in het veilige huis van MediaLane de opstart van &C te mogen maken."

Er komt een fase waarin je moet durven kiezen, zegt Van den Ende. "MediaLane legt de focus op televisieproducties en live entertainment, terwijl Chantal en Marco het label &C zelfstandig verder willen ontwikkelen."