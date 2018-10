Het Japanse spoorbedrijf West Japan Railway (JR West) past een omstreden 'veiligheidsinstructie' aan nadat er flinke kritiek op was gekomen.

Het concern liet sommige medewerkers tussen twee sporen in een tunnel hurken terwijl kogeltreinen met 300 kilometer per uur langs raasden. De oefening was bedoeld om de werknemers duidelijk te maken hoe belangrijk veiligheid en onderhoud is.

JR West, actief in het westen van het grootste eiland van Japan, introduceerde de praktijk in 2016 nadat een jaar eerder een aluminium onderdeel van een kogeltrein afviel en de romp van een trein raakte. Eén passagier raakte gewond bij het ongeluk dat inspecteurs toeschreven aan losse schroeven en slechte inspecties.

Sindsdien hebben 240 werknemers de oefening ondergaan, hoewel sommigen spreken van een marteling en vakbonden er ook niet over te spreken waren. Tegenover een Japanse krant zei een werknemer het vooral eng te hebben gevonden en niet te snappen waarom ze hier aan onderworpen werden.

Vanachter een hek toekijken

Toen enkele maanden geleden bekend werd wat JR West deed, benadrukte het concern nog de praktijk niet aan te passen. Maar na maatschappelijke druk gaat de onderneming medewerkers nu vanachter een hek laten toekijken hoe de treinen op enorme snelheid voorbij rijden. Andere spoormaatschappijen in Japan laten nieuwe werknemers de passerende treinen vanaf een platform bekijken.

De Japanse kogeltreinen, shinkansen genaamd, staan bekend om hun punctualiteit, maar ook hun veiligheid. Sinds de eerste kogeltrein in gebruik werd genomen in 1964, is er nooit een dodelijk ongeluk voorgekomen door problemen met de trein zelf.