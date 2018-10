Wright Electric, een dochterbedrijf van easyJet, heeft een patent ingediend voor een nieuwe motor die de mogelijkheid biedt een elektrisch vliegtuig te maken dat commercieel gebruikt kan worden.

Het Amerikaanse concern is verder gestart met de bouw van een elektrische motor voor het toestel en volgend jaar moet het vliegtuig met plek voor negen inzittenden de lucht in gaan. De aandrijving moet vier keer sterker zijn dan de motor voor de elektrische tweezitter die het bedrijf nu al gebruikt.

Elektrisch vliegen staat nog in de kinderschoenen en echt commercieel gebruik in de reguliere luchtvaart is op korte termijn onmogelijk en op lange termijn erg onzeker.

Om een elektrisch vliegtuig te maken met net zoveel zitplekken als reguliere vliegtuigen zijn vooralsnog enorme batterijen nodig. Andere luchtvaartmaatschappijen zoals KLM zien daarom meer in het gebruik van biokerosine dat makkelijker gebruikt kan worden.

Gebruik voor korte routes

EasyJet ziet op termijn kansen in het gebruik van elektrische vliegtuigen op korte routes, zoals tussen Amsterdam en Londen. Volgens het bedrijf is er ook veel vraag naar een dagretour op deze route. Hiermee zou de route ideaal zijn voor een volledig elektrisch toestel.

"Het doelbereik van het elektrische toestel is ongeveer 500 kilometer", zegt Johan Lundgren, CEO van easyJet. "Dit betekent, gezien ons huidige portfolio aan routes, dat een route zoals die van Amsterdam naar Londen mogelijk de eerste elektrische 'flyway' kan gaan zijn. En aangezien het op dit moment de op een na drukste route is, kan dit op termijn leiden tot significante reducties in geluid en uitstoot met meerdere starts en landingen iedere dag."