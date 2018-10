Nederlandse universiteiten vrezen dat de aanvoer van docenten kunstmatige intelligentie (AI) opdroogt.

De universiteiten vrezen dat promovendi massaal kiezen voor het bedrijfsleven of Amerikaanse universiteiten, meldt Het Financieele Dagblad (FD) maandag.

Amerikaanse universiteiten, zoals Massachusetts Institute of Technology (MIT), krijgen steeds meer ruimte om te investeren in kunstmatige intelligentie. Onlangs maakte de universiteit bekend 1 miljard dollar (868 miljoen euro) te investeren in een nieuw centrum voor AI.

Nederlandse universiteiten kunnen niet opboksen tegen deze financiële slagkracht. "MIT zal de beste onderzoekers en promovendi proberen weg te zuigen", zegt Maarten de Rijke, directeur van het nieuwe nationale instituut voor kunstmatige intelligentie ICAI tegen het FD.

"Nu al gaat tot 90 procent van onze promovendi buiten de universiteit aan de slag. Wordt dat 100 procent, dan hebben we geen nieuwe opleiders meer voor de volgende generatie wetenschappers", aldus De Rijke.

Bij MIT worden momenteel vijftien docenten gezocht die werkzaam zijn op het gebied van AI. "MIT zal een grote aantrekkingskracht hebben", zegt ook Claudia Hauff, hoofddocent datawetenschap aan de TU Delft.

Bedrijfsleven trekt gepromoveerden aan

Ook het bedrijfsleven trekt Nederlandse gepromoveerden aan. Volgens het FD gaan bijna alle gepromoveerden aan de slag in het bedrijfsleven. "Daarom moeten we het probleem samen met bedrijven proberen op te lossen. Dat vraagt om meer creativiteit bij het aanbieden van arbeidsvoorwaarden", zegt De Rijke.

Een universitair docent kunstmatige intelligentie in Nederland verdient zo'n 60.000 euro bruto per jaar. In het bedrijfsleven verdient diezelfde docent het dubbele en in de Verenigde Staten zelfs het vijfvoudige.

De salariëring is echter niet het enige wat een rol speelt bij het aantrekken van gepromoveerden. "Het startpakket waarmee je een toponderzoeker binnenhaalt, bestaat ook uit getalenteerde collega's, toegang tot de beste data en rekenkracht en loopbaanperspectieven", sluit De Rijke af.

Opleidingen zijn zeer populair

De interesse in de opleidingen is groot. In Amsterdam hebben zich deze zomer zevenhonderd studenten aangemeld voor de masteropleiding, terwijl er slechts plaats is voor tweehonderd studenten. Bij de universiteiten in Amsterdam zijn er momenteel zo'n dertig docenten AI aan het werk.

Ook de Radboud Universiteit in Nijmegen kampt met een tekort aan AI-docenten. Hier worden zo'n 170 studenten toegelaten tot de bacheloropleiding.

In Nijmegen maken ze zich minder zorgen over de recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten. "De situatie is al zo ernstig, dat het door dat miljard van MIT niet meer erger wordt", stelt Marcel van Gerven, hoofd van de Nijmeegse opleiding.