De baas van het vliegveld dat gebouwd wordt bij de Duitse hoofdstad Berlijn weet zeker dat de laatste deadline voor de opening gehaald gaat worden. Berlin Brandenburg Airport (BER) zal in het najaar van 2020 zijn deuren openen.

"Dit keer lukt het ons", zegt Engelbert Lütke Daldrup in een interview in Welt am Sonntag.

Volgens Daldrup is er een duidelijk tijdschema. Daarin wordt voldoende rekening gehouden met "verschillende risico's, ook wat betreft vertragingen". Op de luchthaven worden de "laatste defecten" nagelopen, zegt hij. En de technische aspecten worden getest.

Met de bouw van het vliegveld werd in 2006 gestart. BER moest in eerste instantie eind 2011 al in gebruik worden genomen, als vervanging voor de luchthavens Schönefeld, Tempelhof en Tegel. Door uiteenlopende oorzaken is de opening meerdere keren uitgesteld. Het project viel tevens miljarden euro's duurder uit dan gepland.

In mei werd besloten dat de luchthaven groter moet worden. Er is nog een nieuwe terminal voor prijsvechters in aanbouw. Uiteindelijk zal BER zo'n 28 miljoen passagiers kunnen ontvangen.

