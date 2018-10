Het failliete EnergieFlex, het bedrijf dat tot voor kort op het shirt van voetbalclub NEC prijkte, maakt een doorstart onder de vleugels van branchegenoot Innova Energie.

Volgens de curator gaan personeel en klantenbestand over naar de nieuwe eigenaar. De circa vijftigduizend klanten die gas en stroom afnamen bij EnergieFlex, krijgen binnenkort een nieuw contract aangeboden van Innova Energie.

Hoeveel er precies voor EnergieFlex wordt betaald, wil de curator niet zeggen. Wel laat hij los dat het om een miljoenenbedrag gaat. In de energiewereld zijn vooral klantenbestanden erg gewild.

De energieleverancier was in de financiële problemen geraakt, wat eerder deze maand resulteerde in een bankroet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) merkte vorig jaar al eens op dat de administratie en interne controle bij EnergieFlex niet op orde waren.

NEC heeft inmiddels een nieuwe hoofdsponsor gevonden in De Klok Logistics. De logistieke dienstverlener uit Nijmegen blijft in ieder geval hoofdsponsor tot het einde van het lopende voetbalseizoen. EnergieFlex was ook rugsponsor van NAC Breda. Beide voetbalclubs staan op de lijst met schuldeisers bij de afwikkeling van het faillissement.