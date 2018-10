De AEX-index is gedaald naar het laagste niveau in 1,5 jaar tijd nadat eerder al de Amerikaanse beurzen flink in de min openden. Europese beleggers lijken vooral beleggers in de VS te volgen. Met name aandelen van techbedrijven worden voor een lagere prijs van de hand gedaan.

Om 17.00 uur noteerde de AEX zo'n 2,4 procent in de min op 501 punten. De laatste keer dat de AEX deze stand noteerde, was begin 2017. Ook in de rest van Europa stonden aandelenbeurzen flink lager.

De hele dag stonden aandelenmarkten al in de min, maar na de opening in de VS werden de verliezen groter. Daar werd gereageerd op tegenvallende resultaten van onder meer Amazon en Alphabet, het moederbedrijf van Google.

De Nasdaq stond rond dezelfde tijd 3,4 procent in de min. Amazon daalde met zo'n 10 procent. Het concern zag de omzet flink stijgen, maar minder dan verwacht. Het aandeel van Google-moederbedrijf Alphabet daalde met 4,7 procent. Alphabet kon evenmin voldoen aan de verwachtingen van marktvolgers.

Ook het aandeel Snapchat daalde flink (-11 procent). Het aantal actieve gebruikers van de app daalde van 188 miljoen naar 186 miljoen. Snapchat zou te lijden hebben onder een nieuw ontwerp en concurrentie van Instagram.

Ook andere Amerikaanse beurzen stonden op de laatste handelsdag van de week in de min. De Dow-Jonesindex verloor 1,8 procent terwijl de bredere S&P 500 2,4 procent lager stond.