Top van Nederlandsche Bank moet broekriem aanhalen

Minister Zalm van Financiƫn heeft de Tweede Kamer donderdag ingelicht over de verlenging. In de volksvertegenwoordiging was wrevel ontstaan over hoge beloningen voor de top van de centrale bank. De minister gaf daarop bureau Berenschot opdracht de arbeidsvoorwaarden van de DNB-directie te onderzoeken, Daarbij moest worden gekeken naar vergelijkbare instellingen in binnen- en buitenland.

President Nout Wellink van DNB verdient jaarlijks ruim 390.000 euro. Volgens de onderzoekers van Berenschot is dat een acceptabel salaris. De directeuren van de centrale banken verdienen iets te veel, concludeert Berenschot. De salarissen van de directeuren lopen uiteen van ruim 238.500 tot 362.500 euro. Al deze salarissen blijven tot 2008 gelijk.

De onkostenvergoedingen worden zodanig aangepast dat de DNB-president vergelijkbaar wordt met een minister en de directeuren met staatssecretarissen. Dat betekent dat Wellink 4800 euro moet inleveren van de 12.000 die hij nu jaarlijks krijgt en zijn directeuren elk 2400 euro van de huidige 8400.