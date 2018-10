Het failliet verklaarde Amsterdamse ziekenhuis MC Slotervaart wordt overstelpt met telefoontjes van patiënten die willen weten waar ze terechtkunnen. Medewerkers van de verpleegafdelingen springen bij om alle vragen te beantwoorden.

"Maar dan nog staan er 27 mensen in de wacht, of soms zelfs 40", zegt Petra Meijer, de voorzitter van de ondernemingsraad (or).

Het ziekenhuis heeft nog niet op alle vragen antwoord. "We hopen dat mensen snappen dat we niet meteen voor al die duizenden patiënten duidelijk hebben waar ze nu terechtkunnen", aldus Meijer. De komende week wordt extra personeel ingezet om de telefoontjes te beantwoorden of patiënten zelf te bellen.

Meijer heeft begrip voor alle vragen. "Het is ook logisch dat mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Ze willen weten wat er met hun dossier gebeurt of vragen of hun afspraak in november of december naar volgende week kan worden verplaatst, zodat ze hun dokter nog een laatste keer kunnen zien."

Komende dagen meer duidelijkheid

Volgens Meijer worden de komende dagen draaiboeken gemaakt, waarin komt te staan hoe en waar de behandelingen een vervolg krijgen. De artsen zoeken bovendien uit welke patiënten ze nog per se zelf willen zien.

Het slechte nieuws heeft er niet toe geleid dat personeel niet meer komt opdagen. "Iedereen is tot nu toe nog geweest en ook maandag staan ze er weer. Intussen is iedereen natuurlijk wel heel verdrietig, boos en enorm emotioneel", weet de or-voorzitter.

Ze benadrukt dat de zorg is gewaarborgd. "We doen geen dingen die niet verantwoord zijn. Het personeel is de komende zes weken nog in dienst van MC Slotervaart. Het salaris wordt uitbetaald."

Alle bedden zijn leeg

De patiënten die nog in het ziekenhuis lagen, zijn ondertussen ondergebracht in andere ziekenhuizen. Deze afdelingen zijn allemaal gesloten.

De poliklinische afdelingen blijven open. Patiënten worden door het ziekenhuis gebeld als hun afspraak op de polikliniek in MC Slotervaart niet doorgaat en elders moet plaatsvinden.

De veiligheid van de bewoners van een verpleeghuis dat in het MC Slotervaart is gehuisvest, blijft volgens Meijer gegarandeerd. "Er wordt 24 uur per dag gereageerd als er bijvoorbeeld een reanimatie nodig is. Daarvoor hebben we nog personeel in huis. Ook zijn er beveiligers aanwezig."

