De Zweedse centrale bank, Riksbanken, wil in 2019 beginnen met het testen van een digitale versie van de Zweedse kroon, de e-krona. Het land is nu al grotendeels cashloos.

De Zweedse centrale bank kondigde in 2016 al aan dat het onderzoek ging doen naar een digitale versie van de Zweedse kroon, maar tot dusver was dat onderzoek nog niet erg praktisch. "Het is een logische stap om nu naar een praktischere fase van het project over te gaan", aldus Riksbanken in het rapport.

De bank schrijft dat het volgend jaar zou kunnen beginnen met een pilot, waarna er geëvalueerd en weer getest kan worden. Mocht het een succes zijn, dan zou de munt in 2021 ingevoerd kunnen worden, aldus het rapport. Dan moet het wel daarvoor worden goedgekeurd door het Zweedse parlement.

"Riksbanken voorziet de samenleving al 350 jaar van geld. Maar nu het gebruik van contant geld steeds verder afneemt, moeten we nadenken over nieuwe manieren. In de toekomst kan het zo zijn dat cash nog maar zo weinig gebruikt wordt dat het moeilijk is om ermee te betalen", aldus de Zweedse centrale bank.

Zweden loopt voorop wat betreft digitale betalingen, maar ook wat betreft de cashloze samenleving. Amper 2 procent van alle geldtransacties verloopt nog met contant geld, aldus een onderzoek van Capgemini uit 2017. In 2020 ligt dat percentage volgens het onderzoek naar verwachting nog maar op 0,5.