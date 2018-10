De Europese Commissie stelt een diepgaand onderzoek in naar afspraken die Ryanair heeft gemaakt om te vliegen op de luchthaven van Frankfurt-Hahn. De toezichthouder bekijkt of er sprake is van illegale staatssteun.

Het onderzoek gaat over afspraken tussen de Ierse prijsvechter en luchthavenbeheerder FFHG die tussen 2009 en 2017 golden. De beheerder was in die periode in handen van de deelstaat Rijnland-Palts.

Ryanair is mogelijk onterecht bevoordeeld bij bijvoorbeeld serviceovereenkomsten en marketinguitgaven. Ook kreeg de maatschappij geld om een pilotenschool te onderhouden op de basis.

Over die voorrechten is een klacht ingediend in Brussel. Wie dat gedaan heeft, is niet bekendgemaakt.

Het is niet voor het eerst dat Brussel naar klachten over dergelijke afspraken van Ryanair kijkt. Eerder dit jaar dook de commissie al in een soortgelijke zaak met betrekking tot het vliegveld van Montpellier in Frankrijk.