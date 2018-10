De curatoren van de failliete ziekenhuizen Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen hebben een akkoord gesloten met de zorgverzekeraars. Daardoor is de zorg aan de huidige patiënten gegarandeerd, schrijft minister Bruins (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

Het UWV betaalt de komende tijd de lonen van het personeel in beide ziekenhuizen, zoals bij een faillissement gebruikelijk is. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt in de gaten dat de kwaliteit van de zorg niet in gevaar komt.

Bruins schrijft dat de curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken of een deel van de zorg in Lelystad behouden kan blijven. Daarover loopt overleg met ziekenhuisbesturen in de regio en met zorgverzekeraars.

De curator van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis heeft inmiddels geïnventariseerd hoe de situatie in ziekenhuizen in de buurt is. Als patiënten moeten worden overgeplaatst, kunnen ze elders terecht, is daaruit gebleken.

Partijen in beide regio’s werken aan een plan voor de langere termijn. Behalve de ziekenhuisbesturen en de verzekeraars zijn daar ook de regionale en lokale overheden bij betrokken.