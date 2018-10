Een deel van de zorg die het failliete ziekenhuis in Lelystad bood, kan mogelijk behouden blijven. De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen overleggen daarover met de ziekenhuizen in de omtrek en met de zorgverzekeraars, laat minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) weten.











Mochten de afdelingen spoedeisende hulp en acute verloskunde in Lelystad definitief sluiten, dan heeft dat gevolgen voor het Westfries Gasthuis in Hoorn. Dat ziekenhuis is dan verplicht de eigen afdelingen open te houden, om te voorkomen dat Flevolanders niet binnen drie kwartier kunnen worden geholpen.

Bruins wilde zich de afgelopen dagen nauwelijks uitspreken over de ondergang van de ziekenhuizen, maar schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat hij "intensief contact" met alle betrokkenen heeft gehad "om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden". Op het ministerie van Volksgezondheid is ook een crisisstaf ingericht.

Het ministerie zorgt ervoor dat de ziekenhuizen voor hun laatste behandelingen hun aansprakelijkheidsverzekering niet verliezen. Het departement stelt zich garant om het eigen risico van de verzekering zo nodig op te brengen.

Donderdagavond riepen huisartsen van de Huisartsengroep Lelystad patiënten en collega's op niet meteen weg te lopen bij de ziekenhuizen die onderdeel zijn van de IJsselmeerziekenhuizen. Donderdag werden de ziekenhuizen door de rechtbank failliet verklaard.

Berend Jansen, huisarts in Swifterbant en voorzitter van Medrie, zei tegen Omroep Flevoland dat hij vertrouwen heeft in een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen. "Die doorstart wordt alleen maar bemoeilijkt als we nu definitief weglopen met z'n allen", aldus Jansen.

'Afspraken afzeggen helpt echt niet'

Volgens Ingrid Letsch, zelf ook huisarts en voorzitter van Huisartsengroep Lelystad, moeten patiënten niet "alle afspraken afzeggen en inplannen bij andere ziekenhuizen". Ze denkt dat dit "echt niet helpt". Als het mogelijk is, blijven huisartsen ook doorverwijzen naar de failliete ziekenhuizen.

Door de hoge kosten voor het inhuren van personeel waren de IJsselmeerziekenhuizen in financiële problemen gekomen. Volgens een woordvoerder bleek de afgelopen dagen dat verzekeraars niet meer geloofden een "gezonde financiële toekomst".

Mogelijk kandidaat voor overname IJsselmeerziekenhuizen

De vier vestigingen van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk vallen onder het moederbedrijf MC Groep. Ook het Amsterdamse ziekenhuis MC Slotervaart valt onder dit concern.

Woensdagavond liet Cees de Bruin, voorzitter van de cliëntenraad van MC Groep, aan de NOS weten dat er mogelijk een kandidaat is die de IJsselmeerziekenhuizen wil overnemen. De vier vestigingen zouden dan open kunnen blijven.

De gemeente Lelystad, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Noordoostpolder, Urk, Dronten en Zeewolde noemden het eerder "onacceptabel dat de continuïteit van de zorg stopt en dat het ziekenhuis uit Lelystad verdwijnt".

Volgens de gemeenten zijn de afstanden in de provincie te groot en worden daardoor de aanrijtijden van ambulances nu al niet gehaald.

Donderdagavond komen de gemeenteraad van Noordoostpolder en de Provinciale Staten bijeen om over de ontstane situatie rond de IJsselmeerziekenhuizen te praten.

Ook MC Slotervaart failliet verklaard

Donderdag werd ook MC Slotervaart in Amsterdam failliet verklaard. Alle patiënten moeten voor vrijdag 15.00 uur worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

Volgens Mariska Tichem, bestuursvoorzitter van MC Slotervaart, kan het ziekenhuis in Amsterdam geen doorstart maken. "Het faillissement is definitief, er is geen redding", aldus Tichem.

Ziekenhuizen in de omgeving van de IJsselmeerziekenhuizen nemen patiënten over. Het gaat om ziekenhuizen in Harderwijk, Zwolle, Sneek en Almere.