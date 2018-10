Huisartsen van de Huisartsengroep Lelystad roepen patiënten en collega's op om niet meteen weg te lopen bij de ziekenhuizen die onderdeel zijn van de IJsselmeerziekenhuizen. Donderdag werden de IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard door de rechtbank.

Berend Jansen, huisarts in Swifterbant en voorzitter van Medrie, zei tegen Omroep Flevoland dat hij vertrouwen heeft in een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen. "Die doorstart wordt alleen maar bemoeilijkt als we nu definitief weglopen met zijn allen", aldus Jansen.

Volgens Ingrid Letsch, zelf ook huisarts en voorzitter van Huisartsengroep Lelystad, moeten patiënten niet "alle afspraken afzeggen en inplannen bij andere ziekenhuizen". Ze denkt dat dat "echt niet helpt". Als het mogelijk is blijven huisartsen ook doorverwijzen naar de ziekenhuizen die onderdeel zijn van de IJsselmeerziekenhuizen.

Door de hoge inhuurkosten van personeel waren de IJsselmeerziekenhuizen in financiële problemen gekomen en volgens een woordvoerder bleek de afgelopen dagen dat verzekeraars geen vertrouwen meer hadden in een "gezonde financiële toekomst".

Mogelijk kandidaat voor overname IJsselmeerziekenhuizen

Woensdagavond liet Cees de Bruin, voorzitter van de cliëntenraad van de MC Groep, aan de NOS weten dat er mogelijk een kandidaat is die de IJsselmeerziekenhuizen wil overnemen. Alle vestigingen, in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk, zouden daarmee open kunnen blijven.

De gemeente Lelystad, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Noordoostpolder, Urk, Dronten en Zeewolde noemden het eerder "onacceptabel dat de continuïteit van de zorg stopt en dat het ziekenhuis uit Lelystad verdwijnt".

Volgens de gemeenten zijn de afstanden in de provincie te groot en worden daardoor de aanrijtijden van ambulances nu al niet gehaald.

Donderdagavond komen zowel de gemeenteraad van de Noordoostpolder als Provinciale Staten bijeen om over de ontstane situatie rond de MC IJsselmeerziekenhuizen te praten.

Ook MC Slotervaart failliet verklaard

Donderdag werd ook het MC Slotervaart in Amsterdam failliet verklaard. Alle patiënten moeten voor vrijdag 15.00 uur worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

In tegenstelling tot de IJsselmeerziekenhuizen is er volgens Mariska Tichem, bestuursvoorzitter van het MC Slotervaart, is er voor het ziekenhuis in Amsterdam geen redding meer mogelijk. "Het faillissement is definitief, er is geen redding", aldus Tichem.

Ziekenhuizen in om de omgeving van de IJsselmeerziekenhuizen nemen patiënten over van de failliete ziekenhuizen. Het gaat om ziekenhuizen in Harderwijk, Zwolle, Sneek en Almere.