ECB-president Mario Draghi heeft er vertrouwen in dat de Italiaanse regering en de Europese Commissie een deal zullen bereiken. Verder meldt de centrale bank dat de eurozone iets minder hard groeit dan verwacht, maar niet genoeg om het beleid aan te passen.

Draghi erkent dat een hogere rente in Italië tot problemen kan leiden. "Als de rente stijgt, wordt lenen ook duurder. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor huishoudens. Kort gezegd: als de rente omhooggaat, is er minder ruimte voor groei", aldus de centralebankpresident.

Over de economie in de eurozone zegt Draghi dat de economische groei iets minder sterk is dan verwacht. Dat is echter geen reden om af te wijken van het huidige scenario. De ecomische vooruitzichten noemt hij "over het algemeen in balans." Hij verwacht dat de kerninflatie "geleidelijk aan" het doel van net iets onder de 2 procent zal halen.

Tijd begint te dringen voor Brexit

Er is niet een specifieke oorzaak te noemen voor mindere economische groei. Draghi noemt niet alleen de Brexit, maar ook de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten en de volatiele markten.

Met betrekking tot de Brexit zegt Draghi dat bedrijven er goed aan doen om zich voor te bereiden op een harde Brexit. De tijd begint nu te dringen en de onderhandelingen zijn nog steeds niet rond.

Eerder op de dag maakte de ECB al bekend dat de rente niet wordt aangepast. Draghi verwacht dat de rente laag zal blijven tot minstens de zomer van 2019. De planning is nog steeds dat het opkoopprogramma aan het einde van dit jaar stopt.