Het ziekenhuis MC Slotervaart in Amsterdam is failliet, laat een woordvoerder van de rechtbank in Amsterdam aan NU.nl weten.

Vanwege het faillissement zal het ziekenhuis op korte termijn de deuren moeten sluiten. "De opvang van patiënten is gegarandeerd door de zorgverzekeraars en de omliggende ziekenhuizen", aldus MC Slotervaart.

De dertienhonderd medewerkers zijn donderdagmiddag geïnformeerd. Volgens MC Slotervaart stellen zorgverzekeraars, onder leiding van Zilveren Kruis, geld beschikbaar voor een "voortvarende en gecontroleerde afbouw van de zorg".

De patiënten die op dit moment in het ziekenhuis liggen, zullen in de komende dagen naar een ander ziekenhuis worden overgeplaatst.

Financiering gestopt

Het MC Slotervaart kreeg woensdag uitstel van betaling, net als de IJsselmeerziekenhuizen. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de meeste andere zorgverzekeraars waren met de financiering gestopt. MC Slotervaart maakte woensdagavond bekend dat er geen nieuwe patiënten meer zouden worden opgenomen.

Donderdagochtend zijn ook de IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard door de rechtbank Midden-Nederland. Het gaat om de ziekenhuizen MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en Verloskundigenpraktijk De Kreek.

Financiële onrust speelt al langer

"De ziekenhuizen zijn in de financiële problemen gekomen door met name hoge kosten voor de inhuur van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte", verklaarde een woordvoerder van de IJsselmeerziekenhuizen. "In de afgelopen dagen is gebleken dat de verzekeraars geen vertrouwen meer hebben in een gezonde financiële toekomst."

MC Slotervaart verkeert al langer in financiële problemen. Het gebouw in Amsterdam kampt met veel achterstallig onderhoud. Dit voorjaar stuurde de medische staf een brandbrief om te waarschuwen voor een dreigend faillissement.

Capaciteit in de regio

Ziekenhuizen in de regio Amsterdam hebben naar verwachting voldoende capaciteit om de patiëntenzorg van MC Slotervaart over te nemen. "Binnen het netwerk in de regio Amsterdam zou het moeten lukken", zegt een woordvoerder van het VUmc in Amsterdam.

De ziekenhuizen in de regio, de bewindvoerder van het Slotervaartziekenhuis en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben woensdagavond gesproken over het garanderen van de zorg en patiëntveiligheid. Onder meer het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), het AMC, het UMC en het ziekenhuis van Amstelveen waren bij het gesprek aanwezig.

"De betrokken partijen hebben de handen ineengeslagen voor de opvang van de patiënten van MC Slotervaart, mocht dit nodig zijn", zegt een woordvoerder van Zilveren Kruis.

Volgens de zorgverzekeraar is de spoedzorg "op geen enkele wijze in gevaar". De overige zes spoedzorglocaties in Amsterdam kunnen extra zorg leveren en zijn hierop voorbereid, zegt de woordvoerder.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!