Het noodlijdende MC Slotervaart in Amsterdam heeft woensdag besloten om geen nieuwe patiënten meer op te nemen. De operatiekamers en intensive care blijven alleen operationeel voor patiënten die op dit moment in het ziekenhuis liggen.

"De patiënten die er nu nog liggen, zijn in goede handen", zei een woordvoerder.



Het ziekenhuis is met Zilveren Kruis en andere zorgverzekeraars overeengekomen dat er geld beschikbaar is voor de zorg van de patiënten die op dit moment in het ziekenhuis zijn.



De dag na de aankondiging dat er uitstel van betaling is gevraagd, hebben alle medewerkers van MC Slotervaart woensdag hun werk weer opgepakt. "De zorg voor de patiënten staat bij ons allemaal voorop", aldus bestuursvoorzitter Mariska Tichem.

De burgemeester van Lelystad, Ina Adema, zei woensdag tijdens de raadsvergadering dat ze in gesprek is met minister Bruno Bruins (Medische Zorg) over het dreigende faillissement van het ziekenhuis in haar stad.

"Ze is in overleg geweest met de minister en er komen nog gesprekken", zei de woordvoerder. Ook is ze in overleg met Kamerleden en zorgverzekeraars. "We kunnen niets doen. Alleen druk uitoefenen om te proberen om dit een halt toe te roepen. We weten niet waar het naar toe gaat."

Ziekenhuisgroep kreeg uitstel van betaling

Woensdag kreeg de ziekenhuisgroep uitstel van betaling.

De provincie Flevoland en de gemeenten in de provincie gaven eerder op woensdag aan dat sluiting van de MC IJsselmeerziekenhuizen tot levensbedreigende situaties zou kunnen leiden.

In een verklaring wezen de provincie en de gemeenten erop dat Flevoland een uitgestrekt gebied is en dat het halen van de wettelijke aanrijtijden van ambulances nu al lastig is.

"Met het wegvallen van het ziekenhuis en hiermee de acute zorg, wordt dit nog moeilijker en kan dit leiden tot levensbedreigende situaties", aldus de overheden.

Verder is het voor veel patiënten in Lelystad lastig om naar een ander ziekenhuis te rijden. "Een deel is niet in het bezit van een auto en kan ook de vervoerskosten naar andere ziekenhuizen, voor bijvoorbeeld het bezoeken van een ziek kind, niet betalen."

Kinderen in ziekenhuis overgeplaatst

Een woordvoerder van het ziekenhuis zei dat kinderen die langere tijd in het ziekenhuis in Lelystad liggen worden overgeplaatst. Daarnaast zijn er noodmaatregelen getroffen om de patiëntveiligheid te garanderen.

De spoedeisende hulp is open, maar het operatieschema is teruggebracht tot "direct medisch noodzakelijke operaties". Er worden dus minder patiënten opgenomen, aldus de woordvoerder.

De verloskamers zijn inmiddels gesloten en vrouwen die een baby krijgen worden geholpen bij andere ziekenhuizen. De polikliniek is open, "óók voor kindergeneeskunde, verloskunde en gynaecologie".

De apotheek van het ziekenhuis kan niet alle medicatie meer leveren en mensen die bepaalde medicijnen nodig hebben kunnen die halen bij andere apotheken.