De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag fors lager gesloten. Daarbij speelden de Dow-Jonesindex en de S&P 500-index hun jaarwinst kwijt en de Nasdaq beleefde zijn zwartste dag in iets meer dan zeven jaar.

Beleggers kregen kwartaalupdates van een flinke reeks bedrijven te verwerken. Op de achtergrond sluimerden toenemende beleggerszorgen, zoals over handelsspanningen die wereldwijde economische groei afremmen en angst dat de winsten van bedrijven aan hun piek zitten.

Dat zorgde bij elkaar voor een zeer nerveuze handelssessie. De leidende Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 2,4 procent lager op 24.583,42 punten en zakte daarmee hard door de psychologische grens van 25.000 punten.

De brede S&P 500 verloor 3,1 procent tot 2656,10 punten en beleefde de zesde verliesdag op rij. Techgraadmeter Nasdaq zakte 4,4 procent tot 7108,40 punten.

Met een schuin oog werd gelet op ontwikkelingen rondom explosieve pakketjes, die naar onder meer de Amerikaanse ex-president Barack Obama, Bill en Hillary Clinton en nieuwszender CNN waren gestuurd.

Microsoft zakte 5,4 procent

Microsoft, dat na de slotbel de boeken opent, zakte 5,4 procent. Ook andere tech- of chipfondsen als Apple, Amazon, Qualcomm en Intel speelden terrein kwijt. Boeing ging 1,3 procent omhoog. Het luchtvaartconcern presteerde afgelopen kwartaal veel beter dan verwacht, geholpen door de aanhoudende vraag naar vliegtuigen. De onderneming ziet daarin aanleiding zijn vooruitzichten voor de rest van het jaar naar boven bij te stellen.

AT&T verloor ruim 8 procent. Het kabel- en telecombedrijf zette in het derde kwartaal weliswaar een hogere winst en omzet in de boeken, maar presteerde minder dan kenners hadden verwacht. Texas Instruments daalde 8,2 procent na teleurstellende omzetcijfers. De chipmaker wijt de dalende vraag, die ook in het vierde kwartaal laag zal blijven, aan de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Vat Amerikaanse olie 0,2 procent goedkoper

Defensieconcern Northrop Grumman kijkt na zijn kwartaalcijfers positiever vooruit. Het aandeel werd 6 procent lager gezet. Pakketbezorger UPS (min 5,5, procent) voerde zijn resultaten eveneens op, maar voelt nog altijd druk op zijn winstmarges. Ook onder meer Restaurant Brands (min 1 procent), moederbedrijf van Burger King, voerde de winst flink op.

De euro was 1,1399 dollar waard, tegen 1,1392 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 66,26 dollar. De prijs van Brentolie daalde 1,2 procent in prijs naar 75,53 dollar per vat.