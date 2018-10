Minstens twee uitzend- en detacheringsbureaus hebben hun verpleegkundigen woensdag teruggetrokken uit de financieel noodlijdende MC IJsselmeerziekenhuizen. Er vallen per direct twee intensivecareverpleegkundigen weg en twee verpleegkundigen op de spoedeisende hulp.

Daarnaast zijn er meerdere losse diensten niet ingevuld die voor uitzendkrachten stonden ingepland, meldt Omroep Flevoland.

De bureaus hebben geen vertrouwen dat hun rekeningen betaald worden, dus sturen geen mensen meer. Op dit moment hebben ze nog openstaande rekeningen uit het verleden.

Een woordvoerder van de ziekenhuizen kan nog niet aangeven welke consequenties dit heeft voor de zorg.

Derde detacheerder stuurt wel personeel

Een derde detacheringsbureau stuurt wel zorgpersoneel naar de MC IJsselmeerziekenhuizen. Het gaat om bureau TMI, dat twintig arbeidskrachten levert in de acute zorg. De directeur vertelt aan Omroep Flevoland dat dit werk niet plotseling kan worden stopgezet.

Hij vindt dat zijn bureau een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft en bovendien zou dat ingaan tegen afspraken in contracten. De ziekenhuisgroep heeft zijn rekeningen trouwens ook nog niet betaald.

Vast personeel komt werken

Woensdag kregen ziekenhuis MC Slotervaart in Amsterdam en de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en omstreken uitstel van betaling. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de meeste andere zorgverzekeraars stoppen met de financiering.

Het is niet duidelijk of de salarissen van deze maand aan het personeel worden uitbetaald. Toch zijn de twaalfhonderd personeelsleden van het Slotervaartziekenhuis gewoon komen werken, meldt Petra Meijer, voorzitter van de ondernemingsraad van MC Slotervaart.

"Al het personeel is gekomen. Er zijn zelfs medewerkers die vandaag vrij waren en belden: redden we het allemaal of moet ik komen?", zegt ze. De voorzitter vertelt dat iedereen verdrietig is en hoopt op een doorstart.

"Een faillissement is mogelijk onafwendbaar", aldus de woordvoerder. De patiëntenzorg blijft gegarandeerd. "Dit is een wettelijke taak van de zorgverzekeraars. De patiënten die momenteel in beide ziekenhuizen worden behandeld, kunnen blijven rekenen op adequate zorg."

"Beide ziekenhuizen zijn in de financiële problemen gekomen door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte", verklaart de woordvoerder. "In de afgelopen dagen is gebleken dat de verzekeraars geen vertrouwen meer hebben in een gezonde financiële toekomst."

Spoedeisende hulp gesloten

Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam als gevolg van de financiële problemen de afdeling spoedeisende hulp gesloten, meldt Mariska Tichem, voorzitter van de raad van bestuur van MC Slotervaart, dinsdag tijdens een persconferentie.

Deze maatregel geldt niet voor MC IJsselmeerziekenhuizen. Volgens bestuursvoorzitter Sjoerd de Blok is er weinig acute zorg in de ''rurale omgeving'' waarin de ziekenhuizen zich bevinden.

Financiële onrust speelt al langer

De financiële problemen spelen al langere tijd. Het concern is sinds vorig jaar technisch failliet. Toen zat het eigen vermogen al 3,6 miljoen euro in de min.

Begin oktober bleek uit het jaarverslag dat de financiële situatie verder verslechterd was. Onder de streep leed MC IJsselmeerziekenhuizen een verlies van 999.000 euro. Hierdoor daalde het negatieve eigen vermogen naar 4,6 miljoen euro.

Bij de presentatie van de jaarcijfers liet het bedrijf al weten dat het voortbestaan in gevaar was gekomen.

Ook op bestuurlijk niveau al tijden onrustig

Op bestuurlijk niveau heerst er al tijden onrust binnen de MC Groep. Deze zomer plaatsten Het Parool en NRC een brief van het medische personeel gericht aan de raad van bestuur (rvb). Hierin schreven de artsen het vertrouwen in het bestuur te hebben verloren en voor een faillissement van het ziekenhuis te vrezen.

"Wij maken ons ernstig zorgen en denken dat de huidige aanpak van de rvb zal leiden tot een faillissement van ons ziekenhuis", schreef het Bestuur Medische Staf (BMS) destijds.

Daarop besloot Willem de Boer, de bestuursvoorzitter van MC Slotervaart, op te stappen. In september verliet hij de rvb van het ziekenhuis onder druk van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Tevens stapte hij uit het bestuur van MC Groep, waarvan hij medeoprichter is.