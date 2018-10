Bierbrouwer Heineken heeft in de warme zomermaanden meer bier aan de man gebracht dan een jaar eerder. In alle regio's waar de brouwer actief is, was sprake van groei.

Vooral bier van het eigen Heineken-merk vond gretig aftrek, aldus 's werelds op een na grootste brouwer in een verklaring.

Volgens Topman Jean-François van Boxmeer profiteerde Heineken onder meer van de aanhoudende zomerhitte in Europa. Verder was volgens hem sprake van sterke groei in belangrijke biermarkten als Brazilië, Zuid-Afrika, Mexico en Vietnam.

Heineken verkocht in totaal 4,6 procent meer bier in de maanden juli, augustus en september. Dat komt neer op 62,6 miljoen hectoliter. Het biermerk Heineken was goed voor 10,3 miljoen hectoliter. Daarmee was sprake van 9,2 procent groei.

In regio's als Afrika, het Midden-Oosten, Oost-Europa en Noord- en Zuid-Amerika meldde het bedrijf met het Heineken-merk dubbelcijferige volumegroei. In Azië was Heineken-bier minder populair. Andere merken zorgden ook hier voor volumestijgingen.

Heineken wist over de eerste negen maanden van het jaar een winst in de boeken te zetten van 1,6 miljard euro. Dit was een jaar eerder nog krap 1,5 miljard euro. De brouwer handhaafde zijn verwachtingen voor heel 2018.

Over de eerder aangekondigde deal met de Chinese biergigant CR Beer liet Heineken niet veel los. Volgens de brouwer wordt momenteel gewerkt aan de details van de overeenkomst.

CR gaat onder licentie Heineken-merken verkopen via zijn distributienetwerk in China, waardoor de biertjes op veel meer plekken in deze groeimarkt te koop zijn.