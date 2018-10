De Europese Commissie heeft de Italiaanse begroting zoals verwacht afgekeurd. Het is de eerste keer dat het bestuurlijk orgaan van de Europese Unie dit middel inzet.

Dit meldt de Europese Commissie dinsdag.

De komende drie weken moeten de Italianen en de Europese bestuurders alsnog een akkoord zien te bereiken. Italië moet in die tijd een aangepaste begroting insturen. Doet de regering dat niet, dan kunnen er strafmaatregelen volgen.

Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Euro) zegt dat het Italiaanse commentaar van maandag niet genoeg was om de eerdere conclusie van de Europese Commissie te veranderen. Volgens Dombrovskis gaat Italië bewust tegen de Europese regels in. "Als het vertrouwen erodeert, beschadigt dat alle lidstaten", aldus de Let.

Meer schuld afsluiten lijkt de illusie te geven vrij te breken van regels, vertelde Dombrovskis verder. "Maar op een gegeven moment gaat de schuld te zwaar wegen en aan het einde van de dag heb je helemaal geen vrijheid." Hij benadrukte dat de schuld nu al zwaar weegt op de Italiaanse economie.

Start van nieuwe dialoog

Eurocommissaris Pierre Moscovici (Financiële Zaken) benadrukte dat de deur niet dicht is, maar dat de EC een constructieve dialoog wil voeren met de Italiaanse overheid. "Het is een serieus moment, maar niet het einde van de dialoog. Het is de start van een nieuwe fase van de dialoog."

De afgelopen weken lieten eurocommissarissen en andere EU-lidstaten al weten dat de Italiaanse begroting niet voldoet aan de Europese regels. Italië wil in 2019 een begrotingstekort draaien van 2,4 procent.

Hiermee voldoet het land aan de eis dat een tekort niet hoger mag zijn dan 3 procent, maar de Italiaanse staatsschuld staat al op 130 procent. Brussel wil van de Italianen meer maatregelen zien om deze schuld te verlagen.

De nieuwe regering van Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging wijst juist naar de haperende Italiaanse economie. De groei in het Zuid-Europese land blijft al jaren achter bij de rest van Europa en de eurozone. Door meer uit te geven willen deze partijen de economische groei stimuleren.