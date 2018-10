Paccar, het Amerikaanse moederbedrijf van vrachtwagenbouwer DAF, heeft de winst in het derde kwartaal flink opgevoerd. Het bedrijf werd daarbij geholpen door eenmalige belastingbaten.

Lagere marges op vrachtwagens door onder meer de jaarlijkse zomersluiting bij DAF en tekorten aan onderdelen bij Noord-Amerikaanse leveranciers drukten de winstgroei enigszins.

Het kwartaalresultaat kwam uit op 545,3 miljoen dollar (ruim 475 miljoen euro), een stijging van 35 procent. De opbrengsten stegen ook, met 14 procent tot 5,8 miljard dollar.

Volgens topman Ron Armstrong is de vraag naar vrachtwagens van Kenworth, Peterbilt en DAF op recordniveau. Het marktaandeel van DAF in de markt voor vrachtwagens van meer dan 16 ton steeg naar 16,6 procent. In die klasse is DAF in zes Europese landen marktleider en in Duitsland het bestverkopende importmerk.