Financiële markten en de Europese Commissie maken zich nogal druk om de Italiaanse begroting. Het land dreigt het begrotingstekort in 2019 op te laten lopen naar 2,4 procent van de economie.

​Dit voldoet aan de regel dat een tekort niet hoger mag zijn dan 3 procent van het bruto nationaal product, maar er wordt te veel uitgegeven om de staatsschuld van 130 procent te verlagen.

De Europese Commissie wil dus dat de begroting wordt aangepast. Maar wat zijn nou de maatregelen waardoor de uitgaven zo verhoogd worden?

Vorig jaar gaf de Italiaanse overheid iets meer dan 800 miljard euro uit, terwijl de inkomsten op ongeveer 770 miljard euro lagen. De grootste kostenpost zijn sociale verzekeringen, net zoals in veel andere landen.

In totaal heeft de coalitie van de Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging een reeks maatregelen voorgesteld die 37 miljard euro gaan kosten en de uitgaven met 22 miljard euro zullen verhogen.

Pensioenhervormingen

De nieuwe begroting gaat het makkelijker maken om eerder met pensioen te gaan. Zo wordt de '100 quota' geïntroduceerd. Een werkende kan met pensioen wanneer zijn of haar leeftijd, plus het aantal jaren dat die persoon sociale afdrachten betaalt, opgeteld 100 is. Zo'n 400.000 mensen die 62 zijn en tenminste 38 jaar hebben gewerkt, kunnen daardoor eerder met pensioen. In het vorige systeem was de pensioenleeftijd 65 jaar.

Deze nieuwe wetgeving gaat vanaf februari in en kost in de begroting van 2019 ongeveer 7 miljard euro.

Basisinkomen

Het basisinkomen is een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van de Vijfsterrenbeweging. Met deze maatregel zouden de armste Italianen een maandelijks bedrag van 780 euro ontvangen. Verder zien de armste gepensioneerden hun inkomen aangevuld worden tot 780 euro per maand.

Deze maatregelen kosten ongeveer 9 miljard euro en zes miljoen mensen zullen hun inkomen hiermee zien stijgen.

Btw-verhoging geschrapt

In de vorige begroting zou de BTW automatisch worden verhoogd naar 24,2 procent in 2019 en in 2020 en 2021 nog verder naar 24,9 procent en 25 procent. De nieuwe regering schrapt deze maatregel. Dit scheelt maar liefst 12,5 miljard euro aan inkomsten.

Belastingamnestie

De Lega Nord, traditioneel gesteund vanuit het zakenleven, wilde een kwijtschelding voor verschuldigde belasting. In ruil voor een lager belastingtarief, kunnen Italianen die in de afgelopen jaren belasting hebben ontweken alsnog hun inkomen of vermogen aangeven bij de fiscus.

Volgens de leider van de Lega Nord levert deze maatregel de staat over een aantal jaren 20 miljard euro op, hoewel de belastinginkomsten dus wel lager uitvallen dan eerder verwacht.

De Vijfsterrenbeweging is altijd huiverig geweest voor deze kwijtschelding en onlangs moest Lega Nord-leider Matteo Salvini nog water bij de wijn doen en beloven dat de omvang van de kwijtschelding verkleind zou worden.

Een vlaktaks voor armere ondernemers

De miljoen zelfstandigen en kunstenaars in Italië die minder dan 65.000 euro per jaar aan omzet boeken, krijgen te maken met een vlaktaks van 15 procent.

Fonds voor slachtoffers banken

Een fonds van 1,5 miljard euro is opgezet om investeerders tegemoet te komen die geld hebben verloren door failliete banken.

Extra investeringen

De Italianen zijn van plan om nog eens 15 miljard euro extra in de economie te stoppen over de komende drie jaar. Volgens de regering is dit het grootste investeringsplan in Italië ooit. Dit komt bovenop de 38 miljard euro die de komende vijftien jaar in de Italiaanse economie wordt gestoken.