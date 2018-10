Philip Morris International is in het Verenigd Koninkrijk een dure reclamecampagne gestart om klanten aan de elektronische sigaret te krijgen. Gezondheidsorganisaties hebben de campagne meteen zwaar bekritiseerd.

De campagne Hold My Light moedigt rokers aan om een maand te stoppen. Onderzoek heeft aangetoond dat veel rokers na die periode een kritische grens zijn gepasseerd en erin slagen het roken helemaal op te geven.

PMI heeft 2 miljoen pond (2,3 miljoen euro) voor de campagne uitgetrokken. Het idee is dat familieleden en vrienden de stoppers op allerlei manieren helpen om de periode van een maand te doorstaan.

Het kenniscentrum Cancer Research UK noemt het "stuitend hypocriet" dat de grootste tabaksproducent ter wereld zegt mensen van het roken af te willen helpen. Als PMI dat doel echt nastreeft, moet het bedrijf geen sigaretten meer produceren, zegt het instituut.

De organisatie Action on Smoking and Health denkt dat het gewoon een handigheidje van het bedrijf is om de strenge Britse wetten tegen reclame voor tabaksproducten te omzeilen.

In het Verenigd Koninkrijk moeten sigaretten in neutrale verpakkingen zonder merknaam worden verkocht. In Nederland streeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) ook naar zo'n beleid.

Philip Morris is het bedrijf achter onder meer Marlboro. De multinational richt zich al langer op alternatieve producten en heeft in het verleden gezegd op termijn helemaal te willen stoppen met de verkoop van traditionele sigaretten.