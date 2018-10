Drie ministers van Financiën hebben ING gewaarschuwd dat voorgenomen salarisverhogingen tot sociale onrust zouden leiden. De bank negeerde deze waarschuwingen, blijkt maandag uit interne documenten van het ministerie.

De Telegraaf achterhaalde via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) correspondentie tussen de bank en het ministerie. Het ministerie bevestigt de berichtgeving in gesprek met NU.nl.

Ministers Jan Kees de Jager, Jeroen Dijsselbloem en Wopke Hoekstra waarschuwden allemaal dat geplande loonsverhogingen niet in goede aarde zouden vallen bij burgers. Zo eiste Dijsselbloem in 2013 een soberdere loonsverhoging voor Ralph Hamers.

Nog afgelopen voorjaar liep de discussie over de beloning van Hamers hoog op. Hij moest volgens de bank 3 miljoen euro gaan verdienen, wat op weerstand van de bevolking en de politiek stuitte. Het zou neerkomen op een loonsverhoging van 50 procent.

"Dit was de uitvoering van oud beleid, dat in 2010 in nauw overleg met het ministerie van Financiën was vastgesteld", verweerde president-commissaris Jeroen van der Veer zich toen. In maart trok ING de verhoging toch in. Om te spreken van "nauw overleg" blijkt nu overtrokken, omdat de ministers de bank juist hebben gewaarschuwd.

ING werd in 2008 gered met 10 miljard euro aan belastinggeld. Dat maakt de hoogte van de lonen van topmensen bij de bank tot een gevoelige kwestie.