Na Singapore en Zwitserland zijn de Nederlandse wegen de beste ter wereld. Toch scoort Nederland vrij laag op het gebied van bereikbaarheid, want het duurt gemiddeld lang om van A naar B te komen.

Dat komt door de vele auto's en files in een relatief klein land, concludeert de zakelijk nieuwssite Business Insider (BI) op basis van cijfers van de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum (WEF).

Deze jaarlijkse graadmeter voor de internationale concurrentieposities van 140 landen werd deze week gepubliceerd. Het WEF berekent de internationale concurrentieindex op basis van allerlei factoren, zoals veiligheid, belastingklimaat, onderwijs en infrastructuur.

Reisduur tussen grote steden

BI zoomt in op het aspect wegen en vond dat Nederland in de top drie staat van landen met kwalitatief de beste rijbanen. Wat betreft bereikbaarheid staat ons land op plek 24.

Het WEF kijkt daarbij onder meer naar de gemiddelde snelheid waarmee je je kunt verplaatsen tussen de tien grootste steden in een land. Duitsland (plek 6), Frankrijk (plek 9) en België (plek 19) doen het scoren een stuk beter dan Nederland.

Gemiddeld zijn Amerikaanse steden het best bereikbaar, gevolgd door die in Saoedi-Arabië en Spanje. In het Afrikaanse Mauritanië kom je het minst makkelijk van A naar B. De allerslechtste wegen vind je op het Caribische eiland Haïti.

Van 4 naar 6

Al met al is de concurrentiepositie van Nederland dit jaar achteruit gegaan. Ons land staat niet meer in het rijtje van de vijf meest concurrerende economieën van de wereld, bleek eerder deze week. Op de Global Competitiveness Index neemt Nederland de zesde plaats in, waar dat vorig jaar nog plek vier was.