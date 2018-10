De Belgische regering doet te weinig om de eigen staatsschuld te verminderen, vindt de Europese Commissie. De commissie wijst erop dat de Belgische begroting voor 2019 niet voldoet aan de Europese regels. De Belgen komen niet direct in de problemen, maar moeten wel extra uitleg geven.

Volgens de Belgische krant De Tijd is de Europese Commissie "erg kritisch" over de Belgische begroting. De Europese Commissie waarschuwt in een brief voor een 'significante afwijking' van het begrotingspad van België, zowel voor 2018 en 2019. De schuld van de Belgische overheid neemt te langzaam af.

Voor de jaren 2018 en 2019 samen zou België volgens de Europese regels het begrotingstekort met 1,2 procent moeten verminderen. Maar volgens de begrotingsplannen haalt België slechts daling van 0,4 procent.

In de brief vraagt de commissie onder meer extra uitleg over de geplande overheidsuitgaven. In de begroting van de Belgen staat dat de overheid 2,2 procent meer zal uitgeven in 2019 en dat is meer dan de voorgeschreven stijging van 1,6 procent.

Geen zorgen

Het definitieve Europese oordeel over de begroting komt volgende maand. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker stelt de Belgen gerust. Hij zegt dat er "geen probleem is voor de Belgische begroting".

De Belgen hoeven zich dus ondanks de kritische brief niet veel zorgen te maken, zegt ook professor EU-studies Hendrik Vos in de krant De Morgen. Volgens hem zal het oordeel van de commissie wel een opmerking bevatten over de omvang van het begrotingstekort, "maar dat zal geen rood licht zijn, zoals Italië misschien krijgt".

Vier waarschuwingsbrieven

Naast België, kregen ook Frankrijk, Spanje en Portugal een waarschuwing van de EU. Bij deze landen dreigt de begroting significant af te wijken van de Europese regels. In die regels staat dat landen niet meer geld mogen uitgeven dan ze ontvangen. Als ze toch een begrotingstekort hebben, moeten ze laten zien dat ze hun best doen om dat op den duur weg te werken. Hierover maken landen afspraken met de EU.

België, Frankrijk, Spanje en Portugal houden zich niet helemaal aan de regels, maar hun afwijkingen vallen in het niet bij die van Italië.

Italiaans tekort

Rome wil volgend jaar 37 miljard euro meer uitgeven. Daarbij stijgt het Italiaanse begrotingstekort naar 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl met de vorige regering een percentage van 0,8 procent was afgesproken. De regering van Italië heeft tot maandag 12.00 uur de tijd om de ontwerpbegroting toe te lichten.

Volgens de Belgische minister van Financiën Johan Van Overtveldt is het "van de pot gerukt" dat België in het rijtje staat met Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië. "Dat zijn landen die flirten met de 3-procentnorm wat het begrotingstekort betreft, of er soms zelf over zitten. Bovendien zitten zij allemaal in een trend van stijgende overheidsschuld, bij ons daalt die."