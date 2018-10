Een Italiaanse crisis zou niet overslaan naar de rest van Europa. Dat zegt oud-Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem vrijdag tegen de Amerikaanse zakenzender CNBC.

Er heerst al tijden onrust op de financiële markten over de Italiaanse begroting, omdat de EU en Italië met elkaar overhoop liggen over de invulling hiervan.

De nieuwe begroting zorgt voor een tekort van 2,4 procent en dat is meer dan Italië heeft afgesproken met de EU. Het lijkt er volgens Brussel op dat dat afwijkt van de Europese begrotingsregels. Markten zijn hier nerveus over, vanwege de omvang van de Italiaanse schuldenberg.

Volgens Dijsselbloem zou een Italiaanse crisis geen grote gevolgen hebben voor de rest van Europa. "Als de Italiaanse crisis tot een grote crisis leidt, zal met name de Italiaanse economie imploderen, in plaats van naar de rest van Europa te verspreiden", zegt de oud-Eurogroepvoorzitter.

'Vergelijking met Griekse crisis niet op zijn plaats'

Dijsselbloem denkt dat een vergelijking met de Griekse crisis hier niet op zijn plaats is. "Bij de Griekse crisis was er een grote kans op verspreiding, wat tot veel angst leidde in de rest van de eurozone en het bankensysteem", vervolgt hij.

"Door de manier waarop de Italiaanse economie is ingericht en Italiaanse banken gefinancierd worden, is de kans op verspreiding kleiner. De Italiaanse economie financiert zichzelf grotendeels."

Commissie heeft geen andere optie dan vragen om toelichting

Donderdag werd bekend dat de Italiaanse regering tot maandagmiddag 12.00 uur heeft om de begroting toe te lichten. Als de Europese Commissie het niet eens is met de toelichting, heeft het twee weken om hierop te reageren en drie weken om een nieuwe begroting aan te vragen.

Het vragen om extra toelichting is niet meer dan logisch volgens Dijsselbloem. "Kijkend naar wat de Italianen op tafel hebben gelegd, heeft de Commissie niet echt een andere optie."

De oud-minister van Financiën gaat in het interview ook nog in op een mogelijk reddingsplan voor Italië. "Politiek en financieel gezien gaat dat gewoon niet gebeuren. In de eurozone is er niet voldoende steun om de Italianen uit de brand te helpen."