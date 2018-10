De groei van voedingsmiddelenbedrijf Wessanen is in het derde kwartaal teruggelopen. De omzet daalde met 2 procent naar €144,2 mln. Dat maakt het bedrijf van onder meer Zonnatura en Clipper vrijdag voorbeurs bekend in een kwartaalupdate.

Wessanen zette naar eigen zeggen nog wel een "sterk" brutobedrijfsresultaat (ebite) in de boeken van 14,4 miljoen euro, tegen 12,2 miljoen euro in het derde kwartaal vorig jaar.

De tegenvallende prestaties zijn zuur, omdat Wessanen juist maatregelen probeerde te nemen om de omzetgroei bij de eigen merken aan te jagen. Het bedrijf moest zijn verwachtingen eind tweede kwartaal al wat bijstellen en doet dat nu opnieuw.

De onderneming houdt het nu op een "lage tot gematigde groei" voor zijn eigen merken. Dat was een "gematigde" groei.

Het aandeel van Wessanen is in de afgelopen drie maanden ruim gehalveerd in waarde. Halverwege juli was een aandeel in het voedingsmiddelenbedrijf nog 17,84 euro waard. Donderdag sloot het aandeel op 8,72 euro.