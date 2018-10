De Verenigde Staten, China, Canada en Mexico willen dat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een aparte geschillencommissie in het leven roept. Deze commissie moet dan gaan kijken of alle maatregelen die zijn genomen in de handelsoorlog rechtmatig zijn.

Het gaat dan om de Amerikaanse importheffingen van 25 procent op staal en van 10 procent op aluminium die het land eerder dit jaar doorvoerde.

De VS wil juist dat er gekeken wordt naar de tegenmaatregelen van onder meer de Europese Unie, China, Canada en Mexico.

Noorwegen heeft al laten weten gebruik te willen maken van de commissie, net als de EU.

China en Noorwegen vragen zich af of de importheffingen van de VS wel legaal zijn. De stap van de VS zou volgens China protectionisme zijn. Het zou in strijd zijn met de internationale handelswetten.

Gesprekken tussen China en de VS onder leiding van de WTO hebben tot nu toe niets opgeleverd.

Volgens het Witte Huis waren de invoerheffingen nodig vanwege de nationale veiligheid. Andere landen beschuldigen de VS juist van protectionisme.

