Ondernemer Marcel Boekhoorn gaat op korte termijn de schuldenlast van winkelketen HEMA verlagen. "Deze loden last zit groei in de weg en belemmert optimaal gebruik van de kracht van het oersterke HEMA", aldus de ondernemer tijdens de persconferentie over zijn overname van de winkelketen.

Door de overname is al een eerste stap gezet in de verlaging van de schuld door 100 miljoen euro aan leningen af te lossen.

HEMA kampt met een veel te hoge schuldenlast, zegt de ondernemer. Die is een direct gevolg van de hoge prijs die voormalig eigenaar Lion Capital voor HEMA betaalde in 2007. "De koopprijs werd voldaan door het bedrijf vol te hangen met honderden miljoenen, bijna een miljard aan obligaties", aldus Boekhoorn.

Hij vertelt toen ook al een bod op HEMA te hebben gedaan, maar dat men met het hogere bod van Lion Capital in zee is gegaan. "En dat heeft men geweten."

Weer kansen om te groeien

In de balans van eind januari 2018 had HEMA obligaties ter waarde van ruim 700 miljoen euro op een totaal balansvermogen van 1.470 miljoen euro.

Over de verzuurde relatie met de franchisers vertelt Boekhoorn dat er nu een streep onder gezet wordt. "We hebben de partijen bij elkaar gekregen en geholpen om de gerezen problemen voor eens en altijd op te lossen. Advocaten zijn vanaf vandaag niet meer welkom bij HEMA. Alleen als klant."

HEMA meldde eerder op donderdag al dat met de nieuwe afspaken met de franchisers alle rechtszaken en opzeggingen van contracten van de baan zijn. Precieze details over de afspraken werden niet gegeven.

'Het zijn geen gemakkelijke tijden'

Boekhoorn benadrukt verder dat het verlagen van de schuldenlast en het oplossen van de problemen met de franchisers geen doelen op zich zijn, maar voorwaarden. "De HEMA moet weer kans krijgen om zich te ontplooien en te groeien. Het zijn geen gemakkelijke tijden. We zullen alle zeilen bij moeten zetten. De potentie is enorm."

HEMA-directeur Tjeerd Jegen vertelt dat met de nieuwe eigenaar HEMA de groeiambities versneld kunnen realiseren. "Marcel Boekhoorn gaat voor een langetermijninvestering. Daar ben ik heel blij mee. Hiermee krijgen we meer schaalgrootte en kunnen we eindelijk meedoen in de Champions League van de retail."