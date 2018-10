Uitgeverij Elsevier breidt in Amsterdam het aantal medewerkers met een technologische achtergrond snel uit. De komende twee tot drie jaar wil het bedrijf zo’n tweehonderd data- en machine learning-specialisten aannemen.

Het Financieele Dagblad (FD) schrijft dat Elsevier zich op deze manier voorbereid op Brexit. Door de nieuwe medewerkers in Amsterdam aan het werk te zetten en niet in Londen, voorkomt het bedrijf gedoe met werkvergunningen.

Elsevier is onderdeel van het Britse Relx en voorziet wetenschappers en medische professionals van informatie. Vice-president Alexander van Boetzelaer van Elsevier zegt dat Brexit voor een deel de reden is dat het bedrijf medewerkers aanneemt in Neerland.

Opmerkelijke stap

Tegen het FD zegt Van Boetzelaer dat het voor Elsevier ook makkelijker is om in Nederland mensen te werven, omdat het merk hier bekender is dan in het Verenigd Koninkrijk. "Maar daarnaast willen we ook met het oog op Brexit een sterk technologiecluster in Amsterdam, naast het cluster dat we al hebben in Londen."

De stap is opmerkelijk, omdat voorstanders van de Brexit Relx noemen als bewijs dat het bedrijfsleven helemaal niet vreest voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het concern koos namelijk na het Brexitreferendum voor de Britse nationaliteit en zette alle Nederlandse aandelen om in Britse stukken.