De Belastingdienst kampt nog altijd met een grote onderbezetting. Dat blijkt woensdag uit een brief van staatssecretaris Menno Snel van Financiën aan de Tweede Kamer. Tot en met eind 2019 moet de belastingdienst zo'n 4.200 fte's (fulltime-equivalent) vervullen, circa 15 procent van het totale personeelsbestand.

Het gat is ontstaan vanwege een erg gunstige vertrekregeling bij een reorganisatie van de Belastingdienst in de zomer van 2015.

Volgens de brief is er eind september een tekort aan ongeveer 1.200 voltijds medewerkers. Het gaat hier met name om fiscalisten, ICT-ers, accountants en data-analisten.

Deze achterstand in de werving voor dit jaar kan niet meer worden ingehaald, schrijft de staatssecretaris. De tekorten zijn volgens Snel het grootst bij afdelingen Midden en Kleinbedrijf, Particulieren en Centrale Administratieve Processen. Om personele tekorten op te vangen wordt er gebruik gemaakt van uitzendkrachten.

Voor 2019 wordt er nog eens een daling van 2.000 fte's verwacht, terwijl de gewenste omvang van de Belastingdienst juist groeit naar 29.646 fte. Hierdoor moeten er de komende vijftien maanden nog eens 4.200 fte's instromen.

In september voor het eerst grotere instroom dan uitstroom van medewerkers

Positief nieuws is er nog wel: in september werden er voor het eerst in maanden meer mensen geworven dan dat er vertrokken. Vorige maand zijn er 240 nieuwe medewerkers ingestroomd.

"De uitstroom van medewerkers was de afgelopen maanden groter dan de instroom van nieuwe medewerkers. Deze trend lijkt in september doorbroken. Dat maakt mij voorzichtig hoopvol voor het vervolg", schrijft Snel.

Volgens de staatssecretaris is deze toename te danken aan de nieuwe wervingsmethode van de fiscus. Om de gaten te dichten is onder meer de omvang van het wervings- en selectiebureau verdubbeld van 31 fte naar 76 fte.