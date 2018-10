Ruim drie jaar na een politiek akkoord over een vrijhandelsverdrag tussen de EU en Vietnam is de overeenkomst goedgekeurd door de Europese Commissie. Het vrijhandelsakkoord is nu klaar voor ondertekening.

Het verdrag wordt aanstaande vrijdag ondertekend in Brussel tijdens een EU-Azië-top. Daarnaast tekenen Vietnam en Europa een investeringsovereenkomst.

In het vrijhandelsverdrag staat dat bijna alle douanetarieven de komende tien jaar afgebouwd worden tot nul. Vietnam belooft verder geen producten na te maken die Europese naamsbescherming genieten. Dat zijn bijvoorbeeld etenswaren zoals parmaham, roquefort en rioja.

Mensenrechten en klimaatverandering

Volgens de Europese Commissie bevat de overeenkomst een sterk, juridisch bindend akkoord over duurzame ontwikkeling. Vietnam moet bijvoorbeeld eerbied hebben voor mensen- en arbeidsrechten, milieubescherming en de strijd tegen de klimaatverandering.

In Vietnam wonen zo’n 92 miljoen consumenten. Jaarlijks is de handel tussen Vietnam en de EU goed voor 47,6 miljard euro aan goederen en 3,6 miljard euro aan diensten. Daarmee is Vietnam na Singapore de belangrijkste handelspartner van de EU in de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (Asean).

Ambitieus akkoord

De EU exporteert onder meer elektrische apparaten, high-techgoederen, voertuigen en medicijnen naar Vietnam. Qua import gaat het om zaken als telefoons, schoenen, textiel, meubels, koffie en rijst.

Het gaat volgens EU-commissaris Cecilia Malmström (Handel) om het meest ambitieuze handelsakkoord met een ontwikkelingsland.

Volgens Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker levert het verdrag "ongeziene voordelen" op. In een persverklaring zegt hij: "Ik verwacht nu dat het Europees Parlement en de EU-lidstaten het nodige doen opdat de overeenkomsten zo snel mogelijk in werking kunnen treden."