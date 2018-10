Tesla heeft een akkoord bereikt over de huur van een stuk grond in China waar de eerste zogeheten Gigafactory buiten de Verenigde Staten moet verrijzen. In de gigantische fabriek moeten uiteindelijk auto's en accu's worden gemaakt, meldt de autofabrikant woensdag.

Voor de grond in de buurt van Sjanghai moet 973 miljoen yuan (zo'n 121 miljoen euro) worden betaald. De overeenkomst geldt voor vijftig jaar. Topman Elon Musk van Tesla raamde de kosten voor de eerste fase van het optuigen van de fabriek eerder op ongeveer 2 miljard dollar (1,73 miljard euro). Voor volledige ingebruikname is nog meer geld nodig.

In het kwartaalrapport dat begin oktober uitkwam schreef Tesla dat de bouw van de fabriek versneld werd vanwege de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. In juli maakte China bekend een importtarief van 25 procent te heffen over geïmporteerde Amerikaanse auto's. Deze heffing kwam bovenop de standaard Chinese heffing van 15 procent over geïmporteerde voertuigen.

Volgens Tesla zijn de elektrische voertuigen van het bedrijf in China hierdoor 55 tot 60 procent duurder dan de in China gemaakte elektrische auto's. Als deze in China worden geproduceerd, komen de heffingen hierover te vervallen.

Omzet Tesla in China verdubbelde in 2017

Na de VS verkoopt Tesla de meeste auto's in China. De autofabrikant is sinds 2014 actief in het land. Over 2017 telde de Chinese omzet van de autofabrikant zo'n 2 miljard dollar, een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. In 2017 werden er zo'n 17.000 Tesla's verkocht in China, tegenover 50.000 in de Verenigde Staten.

Tesla heeft in de VS al twee zogeheten 'Gigafactory's'. Daarnaast heeft de maker van onder meer elektrische auto's meerdere, kleinere productie- en onderhoudslocaties, onder meer in Tilburg.