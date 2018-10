Chipmachinefabrikant ASML heeft in het derde kwartaal meer omzet en winst behaald dan een jaar eerder. De verkoop van de belangrijke EUV-chipmachines gaat steeds beter.

De opbrengsten stegen naar 2,8 miljard euro, van 2,5 miljard euro een jaar geleden. De nettowinst klom van 557 miljoen naar 680 miljoen euro.

De brutowinstmarge, een belangrijke indicator voor de winstgevendheid, was 48,1 procent. Dat was net als de omzet licht boven de gemiddelde verwachting van analisten. In het tweede kwartaal was de brutomarge nog iets meer dan 43 procent.

Het technologiebedrijf uit Veldhoven rekent erop dat de omzet in het vierde kwartaal verder stijgt naar ongeveer 3 miljard euro. Voor het hele jaar komt de omzet naar verwachting uit op een recordniveau van ongeveer 11 miljard euro.

'Voor 2019 staan de seinen op groen'

ASML heeft jarenlang geïnvesteerd in de ontwikkeling van de zogeheten EUV-chipmachine, die meer dan 100 miljoen euro per stuk kosten. Daarmee kunnen chips volgens een nieuw procedé nog kleiner en krachtiger worden gemaakt. Dit jaar worden naar verwachting achttien machines geleverd aan klanten.

''Voor 2019 staat de seinen op groen", laat financieel topman Roger Dassen weten, die zegt dat veel klanten hebben aangegeven voor hogere volumes te gaan. ASML verwacht een toenemende vraag naar alle soorten chips nu in steeds meer apparaten chips worden gebruikt door de opmars van het internet of things en meer toepassingen in onder meer auto's.

Voor 2019 heeft het bedrijf vijf nieuwe orders voor EUV-chipmachines binnen. In totaal worden er volgend jaar naar verwachting dertig van zulke machines geleverd.