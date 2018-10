Kredietbeoordelaar S&P waarschuwt voor een enorme schuldenberg van 40 biljoen yuan (5 biljoen euro) die lokale overheden in China in de loop van jaren hebben opgebouwd en niet op hun balansen staat.

Mogelijk is er zelfs meer schuld afgesloten, schrijft analist Gloria Lu in een rapport van S&P. "De potentiele hoeveelheid schuld is een ijsberg met reusachtige kredietrisico's."

Lokale Chinese overheden hebben jarenlang onder druk om groeidoelstellingen te halen de lokale economie gestimuleerd. Om dit te financieren werden speciale financieringsentiteiten opgezet, zogeheten local government financing vehicles (LGFV).

Zo konden bedrijven of projecten aan goedkope financiering komen gegarandeerd door de lokale overheid. Tegelijk hoeven de overheden door de financiële constructies veel van deze schuld niet op de balans te houden en daarom is het dus onduidelijk hoe groot de schuldenberg in werkelijkheid is. Zo kan een regio ook meerdere LGFV's hebben.

Koorddansen tussen schuldafbouw en groei

Wel is duidelijk dat de hoeveelheid schulden enorm is gegroeid. Sommige schattingen zetten de schuld van de lokale overheden op 60 procent van de Chinese economie. De overheid zou de schulden niet kunnen aflossen zonder enorme hoeveelheden geld te moeten printen.

Maar tegelijk wil de nationale Chinese regering schoon schip maken en bijvoorbeeld de financiële sector hervormen. De vraag is in hoeverre deze maatregelen zullen zorgen voor hogere rentekosten en een sneeuwbaleffect veroorzaken. Zo is de Chinese overheid aan het "koorddansen" tussen economische groei en het afbouwen van schulden, zegt S&P.