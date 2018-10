Het begrotingstekort van de Amerikaanse regering is gegroeid 779 miljard dollar, of omgerekend 3,9 procent van de Amerikaanse economie.

Een jaar eerder stond het tekort op 3,5 procent en in de laatste veertig jaar noteerde de Amerikaanse regering gemiddeld een tekort van 3,2 procent, blijkt uit gegevens van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Het tekort steeg doordat de uitgaven toenamen, maar de inkomsten achterbleven. De Amerikaanse president Donald Trump voerde eind vorig jaar een reeks belastingverlagingen door. Hierdoor stegen de inkomsten in het fiscale jaar dat in september eindigde met maar 0,4 procent, terwijl de uitgaven 3,2 procent groeiden.

Mick Mulvaney, de directeur van het Amerikaanse begrotingsagentschap, benadrukte dat het tekort wordt versterkt door het uitblijven van bezuinigingen door het Amerikaanse Congres.

Voor het eerst zo'n enorm tekort in vredestijd

In een verklaring zegt hij dat Trump op de hoogte is van de problemen met de schuld. Ook zegt hij dat de groeiende economie zal zorgen voor hogere belastinginkomsten en dat het aan het Congres is om "onverantwoordelijke" en "onnodige" uitgaven te laten dalen.

Het is voor het eerst dat een Amerikaanse regering buiten een recessie en in vredestijd zo'n enorm begrotingstekort voert. Het is nog opmerkelijker als rekening wordt gehouden met de economische situatie in de VS. Zo staat de werkloosheid op het laagste niveau sinds de jaren zestig.

De groeiende schuld staat ook in schril contrast met de belofte van Trump in 2016 om de Amerikaanse staatsschuld in acht jaar tijd af te bouwen.