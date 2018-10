De waarde van de Turkse lira is naar het hoogste punt in een maand gestegen nadat Turkije eind vorige week de Amerikaanse pastoor Andrew Brunson vrijliet.

Rond 15.00 uur Nederlandse tijd moest voor 1 euro ongeveer 6,69 lira worden betaald. Dit is een stijging van 1,4 procent ten opzichte van 24 uur geleden.

Op het hoogtepunt tijdens de marktonrust in augustus en september moest voor 1 euro 8 lira worden betaald en een week geleden stond de euro op 7 lira.

Maar nadat de Turkse centrale bank opnieuw maatregelen had genomen om de stijgende inflatie aan te pakken, keerde de rust terug en sindsdien is de lira ook rustig in waarde gestegen.

Trump vindt economische maatregelen geen probleem

Voor de Turkse economie is de Amerikaanse pastoor belangrijk, omdat hij de inzet is geworden van een diplomatieke ruzie tussen de Verenigde Staten en Turkije. In die ruzie vindt de Amerikaanse president Donald Trump het geen probleem om economische maatregelen te nemen om de noodlijdende Turkse economie nog meer schade toe te brengen.

De belangrijke oorzaak voor de daling van de lira sinds begin dit jaar is de hoge inflatie in het land. In september stegen de consumentenprijzen in Turkije op jaarbasis met maar liefst 25 procent, het hoogste niveau in vijftien jaar. Ter vergelijking: in de eurozone is de inflatie op jaarbasis 2 procent.