Meerdere bedrijven breken de banden met een Saoedisch investeerdersevenement na de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi.

Ook Jamie Dimon, topman van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase, en Bill Ford, bestuursvoorzitter bij de gelijknamige automaker, hebben afgezegd voor een investeringsevenement in de Saoedische hoofdstad Riyad.

Beide ondernemingen legden hun afzegging niet uit en wilden ook geen commentaar geven. Eerder al trokken taxidienst Uber en verschillende gezichten uit de Amerikaanse zakenwereld zich terug uit het evenement.

Druk groei op andere bedrijven

De Britse zakenman Richard Branson maakte vorige week bekend gesprekken over een Saoedische investeringen in zijn ruimtebedrijven voorlopig stil te leggen. De druk groeit nu ook voor andere bedrijven, zoals Goldman Sachs, Mastercard en Bank of America. Zij hebben nog niet afgezegd voor het evenement.

Eind deze maand wordt in Riyad het Future Investment Initiative gehouden. Het evenement wordt wel 'Davos in de woestijn' genoemd.

Khashoggi verdween nadat hij het Saoedische consulaat in Istanbul binnenging. De Turkse autoriteiten hebben verklaard dat Khashoggi werd vermoord door een doodseskader en zeggen daar ook geluidsopnames van te hebben.

Roep om sancties

In de VS klinkt de roep om sancties tegen Saoedi-Arabië als blijkt dat de regering van het Arabische koninkrijk Khashoggi heeft laten vermoorden. De Amerikaanse president Donald Trump houdt de boot af en zegt belang te hechten aan de economische banden met het land.

Saoedi-Arabie dreigt ondertussen ook met vergeldingsmaatregelen tegen overheden die sancties instellen. In een opinie-artikel schreef de directeur van de Saoedische tv-zender Al Arabiya dat de olieprijs wel eens kan stijgen als de VS besluit sancties in te stellen.