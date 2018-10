Aandelen op de beurs van Saoedi-Arabië zijn zondag sterk in waarde gedaald. Twee uur na de opening lieten de koersen een verlies van 7 procent zien. De daling is waarschijnlijk het gevolg van de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, waar de Saoedische regering mogelijk bij betrokken is.

De waardevermindering van de aandelen was voor het laatst zo sterk in december 2014, toen de olieprijzen scherp daalden. Ook zijn de oliefondsen de grote verliezers op de beurs.

De onrust op de aandelenmarkt lijkt een direct gevolg van de internationale reacties op de verdwijning van Khashoggi na een bezoek aan het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanbul begin oktober. Khashoggi zou daarnaartoe zijn gegaan om zaken af te handelen, maar heeft het consulaat niet meer verlaten.

De journalist was een graag geziene gast in Arabische talkshow en uitte regelmatig kritiek op het Saoedische regeringsbeleid.

Stevige reacties van internationale gemeenschap

Internationaal is er stevig gereageerd op de verdwijning. Zo stelde de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag nog dat een felle reactie aan het adres van Saoedi-Arabië niet uit zal blijven, als blijkt dat het land achter de verdwijning van Khashoggi zit.

Ook vanuit de zakenwereld werd er direct gereageerd. Zo heeft de Britse ondernemer Richard Branson bekendgemaakt zijn miljardeninvesteringen in Saoedi-Arabië op te schorten.

Geen directe schade, wel een bedreiging

Volgens handelaren in Saoedi-Arabië is er vooralsnog geen sprake van direct schade aan de Saoedische economie, maar kan een aanhoudende discussie over Khashoggi er wel voor zorgen dat buitenlandse bedrijven hun investeringen in Saoedi-Arabië zullen beperken of terugtrekken.

Een van de eerste tekenen hiervoor is het feit dat meerdere vertegenwoordigers van bedrijven al afgezegd hebben voor een grote investeringsconferentie die binnenkort plaatsvindt in het land.