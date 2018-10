Premier Mark Rutte zou willen dat de topmensen van Nederlandse multinationals zich vaker laten zien in de media. Dat moet de moeizame relatie die er op het moment is tussen het bedrijfsleven en de samenleving herstellen.

"Ga aan tafel zitten bij Pauw of DWDD", zei Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Hij ontving donderdag de bazen van de meeste grootste Nederlandse bedrijven in het Catshuis, de ambtswoning van de premier in Den Haag.

Rutte riep de bedrijven op zich te verbinden. "Engageer op een breder front, word zichtbaar. Ga naar talkshows en praat met journalisten."

Die afspraak stond volgens Rutte al langere tijd gepland en heeft niets te maken met de discussie rondom de dividendbelasting die wellicht toch niet wordt afgeschaft. Naast de relatie met de samenleving, werd er ook over Europa en het vestigingsklimaat gesproken.

Merkwaardig genoeg kwam de dividendtaks niet ter sprake. "De bedrijven kwamen niet praten over fiscale voordelen", aldus Rutte. Opvallende afwezigen donderdag waren de top van Unilever en Shell, de bedrijven die het afgelopen jaar openlijk hebben gelobbyd voor het afschaffen van de dividendbelasting.

De premier zei niet te weten waarom uitgerekend deze multinationals nu niet kwamen opdagen. “Ik heb geen aanleiding om te denken dat ze boos zijn. En anders moet ik daarmee leren leven”, zei de premier ietwat onverschillig.

Relatie multinationals en samenleving gespannen

De ontmoetingen zijn niet toevallig. De relatie tussen de maatschappij en de top van het bedrijfsleven is gespannen. Recent werd op het laatste moment een voorgenomen loonsverhoging van ING-topman Ralph Hamers van 50 procent van tafel gehaald nadat er publiekelijk en vanuit de politiek ophef over ontstond. Het was immers ING die met miljarden euro’s belastinggeld tijdens de crisis overeind werd gehouden.

Korter geleden schikte de bank voor 775 miljoen euro vanwege omvangrijke witwaspraktijken.

Het imago van de bank was toen al flink beschadigd, maar dat kreeg nog een grotere knauw toen ING-commissaris Henk Breukink zich in NRC van zich af beet. "Ik vraag me af wat de toegevoegde waarde is van de extra kooltjes die politici op het vuur gooien", zei Breukink over het commentaar van politici. Er zou volgens hem "eigenbelang" achter de verontwaardiging schuil gaan.

Rutte had ook opbeurende woorden over voor het bedrijfsleven. Zo doen de multinationals volgens hem veel aan verduurzaming en zorgen ze voor banen en investeringen. "Ze dragen belasting af waar wij de publieke sector mee kunnen betalen", aldus de premier.