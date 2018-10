Beleggers lijken de marktonrust die aandelenbeurzen sinds woensdag in de greep hield, te hebben afgeschud. De AEX en andere aandelenbeurzen in Europa openden vrijdag hoger nadat Aziatische aandelen eerder ook al stegen.

De AEX opende 0,6 procent in de plus. De beurzen in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië startten respectievelijk 1,2 procent, 1 procent en 0,5 procent in de plus.

Aandelenbeurzen in Azië koersten vrijdag ook hoger nadat donderdag nog enorme verliezen werden geleden. Alleen de Nikkei verloor iets ten opzichte van donderdag.

De Hangseng Index in Hongkong won maar liefst 1,75 procent. Ook de Koreaanse Kospi-index steeg flink met 1,8 procent. De beurs van Shanghai won even voor sluiting 0,4 procent, de Shenzhen composite stond nagenoeg onveranderd.

Mogelijke toenadering China en VS

Handelaren leken iets optimistischer over het aflopen van de handelsproblemen tussen China en de Verenigde Staten. De economisch adviseur voor het Amerikaanse Witte Huis, Larry Kudlow, verklaarde donderdag dat er beweging zat in mogelijke onderhandelingen over handel tussen beide landen.

In de Verenigde Staten maakten aandelen donderdag nog wel een flinke daling. De S7P 500 verloor 2,1 procent, de Nasdaq Composite daalde 1,3 procent en Dow Jones Industrial Average nam 2,13 procent af in waarde. De S&P 500 verloor deze maand zo'n 6 procent en staat dit jaar nog maar 2 procent hoger.

De Amerikaanse president Donald Trump herhaalde donderdag zijn opmerkelijke kritiek op de Amerikaanse centrale bank. Hij zei dat de Federal Reserve een fout maakt door de rente verhogen, maar gevraagd of hij voorzitter Jerome Powell gaat ontslaan, antwoordde hij ontkennend. Vooralsnog lijken de Amerikaanse beurzen vrijdag wel hoger te gaan openen.