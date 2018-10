Beleggers wereldwijd deden hun aandelen woensdag en donderdag voor flink lagere koersen van de hand. Zo daalden Amerikaanse aandelenindexen plotseling 3 tot ruim 4 procent en stonden de indexen in Europa donderdagmiddag zo'n 2 procent lager.

Een specifieke katalysator konden handelaren en analisten echter niet zomaar aanwijzen en de economie in zowel de Verenigde Staten als Europa gaat nog steeds als een trein.

Sommige handelaren wezen naar de hogere rentes op Amerikaanse staatsobligaties. Die rente stijgt de laatste maanden gestaag en bereikte afgelopen woensdag 3,23 procent, het hoogste niveau in zeven jaar tijd.

Investeerders staan traditioneel gezien voor de keuze om hun geld in obligaties of in aandelen te steken. Met een stijgende rente op relatief veilige staatsobligaties worden die opeens aantrekkelijker ten opzichte van aandelen.

Naar verwachting gaat de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, ook de rente waartegen banken lenen bij de Federal Reserve verhogen. Dit zal vooral de rente op korte termijn verhogen. De centrale bank wil de inflatie in toom houden en op termijn zal dit ook de economische groei gaan beïnvloeden.

Verstorende werking importtarieven

Andere beleggers en marktvolgers haalden de handelsoorlog aan. Er komen steeds meer berichten over de verstorende werking die de Amerikaanse en Chinese importtarieven op de productieketens van ondernemingen hebben.

Sommige analisten vrezen dat de Chinese economie ook meer geraakt wordt door de maatregelen dan eerder gedacht. Zo lieten technologie-aandelen als Apple, maar ook de aandelen van Chinese techbedrijven Tencent en Xiaomi, de grootste dalingen zien. Aan de andere kant daalden ook de techaandelen van bedrijven die minder van China afhankelijk zijn, zoals Netflix en Amazon. Haalden investeerders niet gewoon geld uit aandelen die in het laatste jaar populair waren?

Sommige handelaren geven dan ook toe niet te weten hoe de beurs nu opeens kan dalen. Maar tegelijk blijft het gevoel bij veel mensen dat het zomaar mis kan gaan. Aandelenkoersen zijn vooral in de VS de laatste jaren flink gestegen. Het gaat al te lang goed, is vaak de gedachte.

Amerikaanse economie blijft sterk

Maar tegelijk blijft de Amerikaanse economie vooralsnog doorgroeien en zullen ondernemingen hiervan profiteren. Dit jaar zal de Amerikaanse economie zo'n 3 procent groeien en volgend jaar ongeveer 2,7 procent. De werkloosheid staat op een van de laagste punten in afgelopen decennia.

De komende weken start het nieuwe kwartaalcijferseizoen met de nieuwe gegevens over hoe bedrijven in het derde kwartaal gepresteerd hebben.