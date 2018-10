Leaseplan heeft zijn voorgenomen beursgang afgeblazen. Het bedrijf wijt het schrappen van de plannen aan slechte marktomstandigheden.

Dat maakt het bedrijf donderdag bekend. Vorige week meldde het bedrijf nog dat de beursgang 'ergens in de komende weken' zou plaatsvinden. Sindsdien kampen de beurzen wereldwijd met verliezen. In april werd de beursgang overigens ook al uitgesteld.

Eerder deze week meldde het Financieele Dagblad op basis van een niet-openbaar analistenrapport dat LeasePlan hard wordt geraakt door de problemen rond de Turkse lira. Door de flinke daling van de Turkse munt leveren auto's nog maar weinig op wanneer ze worden verkocht na het aflopen van het leasecontract. In het ergste geval zou het bedrijf een afschrijving van 130 miljoen euro moeten nemen, volgens de krant.

Het in 1963 opgerichte LeasePlan is een van grootste leasemaatschappijen in de wereld, met 1,8 miljoen auto's in meer dan dertig landen. LeasePlan is via CarNext.com ook actief op de markt voor tweedehands auto's. Daarnaast runt het bedrijf een spaarbank in Nederland en Duitsland.