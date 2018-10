Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor een maatregel om frauderende bankiers standaard voor de rechter te laten komen. Ook wanneer er uiteindelijk geschikt wordt, zou een rechter het laatste woord moeten hebben.

Dit meldt tv-programma EenVandaag op basis van een rondgang in de Tweede Kamer. De Raad voor de rechtstraak deelt de mening van de Kamerleden.

De politici zouden het moeilijk te verkroppen vinden dat bankiers die fraude plegen er nu met een schikking afkomen.

Zo schikte ING voor een recordbedrag van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie om fouten die werden gemaakt in het naleven van anti-witwasregels.

De bank en sommige medewerkers hadden enorme fouten gemaakt, maar er werd niemand vervolgd en er kwam geen rechter aan te pas. Uiteindelijk stapte financieel directeur Koos Timmermans op na de flinke kritiek op de bank.

'Schikking is totaal niet transparant'

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen zegt tegen EenVandaag te vallen over het ontbreken van een onafhankelijke toetsing bij schikkingen. "Ook is een schikking totaal niet transparant. Derde nadeel is, dat de indruk wordt gewekt dat je, wanneer je diepe zakken hebt, ermee weg komt."

Tegen NU.nl zegt hij in november samen met SP een motie in te dienen.

Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, noemt de ING-casus een gemiste kans. "De handicap van een schikking blijft, dat je niet precies weet wat er gebeurd is en of de juiste strafmaat wel is toegepast. Dat kan echt alleen maar in een openbaar strafproces."

De precieze uitwerking van het plan wordt naar gekeken met de Raad van de rechtspraak, bevestigt de VVD aan NU.nl.